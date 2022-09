“வாய்ப்புக்காக பணம் கொடுத்து ஏமாந்தேன், எல்லாம் குடும்பத்துக்காக தான்”: மனம் திறந்த பிக்பாஸ் ஜூலி

சென்னை: விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்குகிறார்.

ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஆகியவை மூலம் மக்களிடம் பிரபலமான ஜூலி, இப்போது சில படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடன நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட ஜூலி, வாய்ப்புக்காக பணம் கொடுத்து ஏமாந்தது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Julie is popular among people through the show Bigg Boss. She recently attended a dance show. Speaking then, Julie said that she was cheated by paying money to go to work as a nurse in London