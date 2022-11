மருத்துவமனையில் ஓரிரு நாள் தங்கியிருப்பார்..கமல்ஹாசன் உடல் நிலை மருத்துவமனை அறிக்கை..பிக்பாஸ்?

நடிகர் கமல்ஹாசன் காய்ச்சல், சளி காரணமாக மருத்துவமனையில் நேற்று அனுமதிக்கப்பட்டார்

நடிகர் கமல்ஹாசன் தீவிரமாக படபிடிப்பில் ஈடுபட்ட வந்த நிலையில் சில நாட்களாக சளி, காய்ச்சல் இருந்து வந்தது.

இதன் காரணமாக போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கமல் மேலும் ஓரிரு நாட்கள் தங்கியிருப்பார் என மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Actor Kamal Haasan was admitted to the hospital yesterday due to a fever and cold. Actor Kamal Haasan had been suffering from a cold and fever for a few days while he was busy shooting. Due to this, Kamal was admitted to Borur Ramachandra Hospital for a full physical examination and returned home today.