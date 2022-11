“நான் திருடவே இல்லை… தெரியாம பண்ணிட்டேன்”: பிக் பாஸிடம் கதறிய தனலட்சுமி… பதறிய ரசிகர்கள்

சென்னை: விஜய் டிவியில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 36வது நாளை எட்டியுள்ளது.

ஜிபி முத்து அவராகவே வெளியேறிவிட சாந்தி, அசல் கோளாறு ஷெரினா, மகேஸ்வரி ஆகியோர் எவிக்சன் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், confection room சென்ற தனலட்சுமி பிக் பாஸ்ஸிடம் கதறி அழும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

Maheshwari was evicted in Bigg Boss Season 6 yesterday. In this case, Kamal Haasan condemned Dhanalakshmi for breaking the rules in the factory task held in the Bigg Boss house last week. Due to this, the video of Dhanalakshmi crying after going to the confession room is going viral.