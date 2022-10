பிக் பாஸ் சீசன் 6: இந்த சீசனோட காமெடி சப்ளையர் இவரு தான்… களமிறங்கிய அமுதவாணன்

சென்னை: விஜய் டிவியின் டிஆர்பி பெருங்கடலான பிக் பாஸ் சீசன் 6 இன்று மாலை தொடங்குகிறது.

நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் 20 பேர் போட்டியாளர்களாக களமிறங்குகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் கலக்கப் போவது யாரு, ஜோடி நம்பர் 1 நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பிரபலமான அமுதவாணனும் இதில் கலந்துகொள்கிறார்.

