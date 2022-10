வகைதொகையில்லாமல் பெண் போட்டியாளர்களுக்கு நூல் விடும் அசல் கோளாறு… வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை: விஜய் டிவியின் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் கடந்த ஒரு வாரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த சீசனின் பிரபல கானா பாடகர், பாடலாசிரியர் அசல் கோளாறும் ஒரு போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார்.

பார்ப்பதற்கு விடலை பையனாக இருக்கும் அசல் கோளாறு, பிக் பாஸ் வீட்டில் நிறையவே கோளாறான சம்பவங்களை அரங்கேற்றி வருவது நெட்டிசன்களிடையே எதிர்ப்பை பெற்றுள்ளது.

எதற்கெடுத்தாலும் விவாதம்… பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களால் ஓரங்கட்டப்படும் விக்ரமன்… கமல் அட்வைஸ்!

English summary

Asal Kolaaru is the stage name of Vasantha Kumar, a singer, and lyricist who has recently worked in the movies Bachelor, Gulu Gulu, Mahaan, and Coffee With Kadhal. He is famous for his song Jorthaale which he created in collaboration with afRo. Now he was entered into Bigg Boss house for season 6. In this case, Netizens trolled Asal Kolaaru for taking advantage of female contestants.