பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் அசீம் தானா..? லீக்கான போட்டோ உண்மையா அல்லது எடிட்டட் வெர்ஷனா?

சென்னை: அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கி 105 நாட்களாக நடைபெற்று வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றுடன் முடிவுக்கு வருகிறது.

டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் ஆகியோர் இடையே கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மூவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அசீம் தான் டைட்டில் வின்னர் என அவரது ரசிகர்கள் ஒரு போட்டோவை ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அந்த போட்டோவில் கமலின் வலது பக்கம் விக்ரமனும் இடது பக்கம் அசீமும் நிற்பதோடு, டைட்டில் வின்னரின் கையை கமல் உயர்த்தி பிடிப்பதாக உள்ளது.

பிக் பாஸூக்கு முன்பே வெற்றிபெற பக்காவாக பிளான் போட்ட அசீம்.. புட்டு புட்டுவைத்த சுந்தரவள்ளி !

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 105th day. The Bigg Boss season 6 finale will be telecasted at 6 PM today. In this case, the fake news that Azeem is the title winner is spreading fast. And his fans are trending a photo of Azeem winning the title.