பிக் பாஸ் தமிழ் 5 ஜெயில் செட் பற்றி லீக்கான ரகசியம்.. அந்த இடத்திலா அதை கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் ஜெயில் செட் எப்படி இருக்கும் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்துள்ளன.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நாளை பிரம்மாண்ட துவக்க விழா நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பமாக உள்ளது.

இன்று அதன் படப்பிடிப்பு இன்னும் சற்று நேரத்தில் பூந்தமல்லியில் உள்ள இவிபி பிலிம் சிட்டியில் தொடங்க உள்ளது.

English summary

This time also no Swimming pool in the Bigg Boss Tamil 5 house, but swimming pool is changed as a basement jail for the worst performer this time buzz circulates in social media.