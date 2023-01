Bigg Boss Tamil 6: டைட்டில் வின்னராக அசீமுக்கு தகுதியே இல்லை.. வெளுத்து வாங்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: இந்த வீட்டில் டைட்டில் வின்னராக ஆவதற்கு இவருக்கு தகுதியே இல்லைன்னு யாரை நினைக்கிறீங்க என மீண்டும் அசீமை டார்கெட் செய்யும் விதமாகவே கமல்ஹாசன் கேள்வியை எழுப்ப ஒட்டுமொத்த போட்டியாளர்களும் அசீம் சார் என சொல்லும் அதிரடியான ப்ரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்னும் 2 வாரங்களில் நிறைவடைய போகிறது. அமுதவாணன் டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று முதல் ஆளாக கடைசி வாரத்துக்குள் நுழைந்து விட்டார்.

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ரச்சிதா வெளியேறி உள்ள தகவல்கள் கசிந்து விட்டன.

பணம் வந்ததும் ஆளே மாறிட்டாங்களே..பிக் பாஸ் ஆயிஷாவை பார்த்து ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Azeem not eligible for Title housemates slams him in front of Kamal Haasan. Vikraman, Shivin, Rachitha, ADK and Myna Nandhini all are pointed out Azeem name scenes showed in Promo 3.