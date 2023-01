Bigg Boss Tamil 6: 100வது நாளில் வந்த பண மூட்டை.. எடுக்கப் போறது இவர் தானா? கன்ஃபார்ம் பண்ண ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 100வது நாளை எட்டி உள்ளது. இந்த சீசனின் முன்னாள் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் மீண்டும் என்ட்ரி கொடுத்துள்ள நிலையில், கடைசியாக ரச்சிதாவும் உள்ளே நுழைந்துள்ளார்.

மேலும், இந்த முறை பணப்பெட்டிக்கு பதிலாக பணமூட்டை வீட்டுக்குள் வந்துள்ளது. அதிக பண தொகை கொடுக்கப் போவதில்லை என்கிற நிலையுடன் 3 லட்சம் முதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தொகை அதிகரிக்கும் ப்ரமோ தற்போது வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகிறது.

விக்ரமன், ஷிவின், அசீம், கதிர், அமுதவாணன் மற்றும் மைனா உள்ளிட்ட போட்டியாளர்களில் பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறப் போவது யார் என்கிற கேள்விக்கு இந்த போட்டியாளர் தான் கண்டிப்பா பணத்தை எடுத்துச் செல்வார் என ரசிகர்கள் திட்டவட்டமாக கூறி வருகின்றனர்.

Bigg Boss Tamil 6: இதுக்கு பேரு பிக் பாஸா? இல்லை விஜய் டிவி பொங்கல் கொண்டாட்டமா? கடுப்பான ரசிகர்கள்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Day 100 Promo 3 shows Money bag came to the house and fans expecting Kathir will take that money bag and leave the house also some fans says Myna Nandhini also ready to took the bag in comments.