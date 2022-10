Asal Kolaar Evicted: ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் போட்ட அசல் கோலார்.. கதறி அழுது டாட்டா காட்டிய நிவாஷினி!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் அசல் கோலார் தான் வெளியேறுவார் என ஏற்கனவே கருத்துக் கணிப்புகள் மூலம் தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது அசல் கோலார் தான் எவிக்ட் ஆகி வெளியேறி உள்ளார் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் அசல் கோலார் ஆட்டம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே அதிகமாக இருந்தது.

நிவாஷினி, குயின்ஸி என பெண் போட்டியாளர்களை கடிப்பது, கட்டிப் பிடிப்பது, கால் போடுவது என

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Eviction: Kamal Haasan evicted Asal Kolaar from Bigg Boss show details leaked. Fans who trolls Asal Kolaar for his bad behaviour in this house or now happy after hearing this news.