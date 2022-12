அடிதடி சண்டை வரை சென்ற பிக் பாஸ்.. அசீமுக்கு இப்போவாவது கமல் ரெட் கார்டு கொடுப்பாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தொடங்கியதில் இருந்தே ரூல்ஸை மீறி விளையாடுவது, அடுத்தவர்களை மதிக்காமல் மோசமாக இமிடேட் செய்வது, தினம் தோறும் சண்டை போடுவது என ஃபவுல் கேம் ஆடி வருகிறார் அசீம் என்கிற குற்றச்சாட்டு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

ஏற்கனவே ஒரு முறை கமல் அசீமின் அராஜக செயலை வார்ன் பண்ணி இருந்தார். இன்னொரு முறை இப்படி செய்தால், நானே ரெட் கார்டு கொடுப்பேன் என்றும் எச்சரித்து இருந்தார்.

ஆனால், அதையெல்லாம் மீறி இந்த வாரம் அமுதவாணன் கன்னத்திலேயே அசீம் அடித்து விட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் அசீமுக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6 fans wants Red Card for Azeem over his fight with Amudhavanan. Netizens also wants Kamal Haasan will give a severe punishment to Azeem this week.