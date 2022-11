இந்தி தான் தெரியும்.. தமிழில் எழுத தெரியாது.. நிஜமாவே இது தமிழ் பிக் பாஸ் தானா கமல் சார்?

சென்னை: கடந்த வாரம் இது தமிழ் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இங்கே மலையாளத்தில் பேசக் கூடாது என ஷெரினாவுக்கு மலையாள எவிக்‌ஷன் கார்டு காட்டி வெளியேற்றிய கமல்ஹாசன் இந்த வாரம் நடக்கும் கூத்துகளை பார்த்து என்ன பண்ண போகிறார் என நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் கேப்டனாக மாறியுள்ள மைனா நந்தினி மைக்கை மாட்டாத ஷிவினை எல்லம தோப்புக் கரணம் போட சொன்னது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

அதே போல, போட்டியாளர்கள் யாராவது எதையாவது எழுதிக் காட்டினால் தமிழில் தான் எழுதி காட்ட வேண்டும் என்கிற நல்ல முன்னெடுப்பை எடுக்க ஹவுஸ்மேட்ஸ் அனைவரும் தங்களுக்கு தமிழில் எழுதவே தெரியாது என சொல்லும் அவலம் தமிழ் ரசிகர்களை வெகுவாக பாதித்துள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Housemates says they know Hindi only but didn't know how to write in Tamil to Myna shocks Tamil audience and they slams the housemates of this season. Bigg Boss fans also asks Kamal Haasan look into this matter this week.