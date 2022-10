ஷிவினுக்கு சிகப்பு கொடி கொடுத்த போட்டியாளர்கள்.. பச்சை கொடி கொடுக்கும் மக்கள்.. ஆட்டம் ஆரம்பம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் திருநங்கை போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட நமீதா மாரிமுத்து முதல் வாரத்தில் இப்படி கமல் பேசும் நிகழ்ச்சியில் கூட பங்கேற்க முடியாமல் வெளியேறிவிட்டார்.

ஆனால், இந்த சீசனில் மக்கள் போட்டியாளராக அடியெடுத்து வைத்துள்ள ஷிவின் கணேசன் முதல் வாரத்தை முடித்த நிலையில், ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்களால் தான் ஒதுக்கப்படுவதாக உணரும் வகையில் சனிக்கிழமை எபிசோடு சென்றது.

கிச்சன் டீம் லீடரான ஷிவினுக்கு பச்சைக் கொடி கொடுத்து விட்டு உப்புமா சாந்தி சிகப்பு கொடியை மாற்றி கொடுத்ததும், அடுத்தடுத்த போட்டியாளர்களும் ஷிவினுக்கு சிகப்பு கொடியையே கொடுத்து விட்டனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Kitchen team gives red flag to Shivin but fans gives full supports to her. Shivin Ganesan will come back strongly in upcoming weeks and show her full game and entertain the audience.