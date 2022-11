Bigg Boss Tamil 6: அடேங்கப்பா.. ஷெரினாவுக்கு வீட்டில் என்னவொரு உற்சாக வரவேற்பு.. டிரெண்டான வீடியோ!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறும் போட்டியாளர்களுக்கு தொடர்ந்து அவர்களது வீட்டில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படுவது வழக்கம் தான்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்க ஒரு நாளைக்கு ஷெரினாவுக்கு 25 ஆயிரம் சம்பளம் பேசப்பட்டதாகவும், ஒட்டுமொத்தமாக 28 நாட்கள் இருந்த ஷெரினாவுக்கு மொத்தமாக 7 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இன்ஸ்டாகிராம் லைவில் ஷெரினா கலந்து கொண்டு ரசிகர்கள் கேள்விக்கு எப்போது பதில் அளிக்கப் போகிறார் என்கிற அறிவிப்பும் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6 last week evicted contestant Sherina gets a warm welcome from her family and friends video out now. She cuts a big cake and enjoy her reunite with her family and friends.