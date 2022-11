ஷிவின் என்னம்மா வெட்கப்படுறாரு.. கமல் அப்படி சொன்னதும் தலையணையால் முகத்தை மறைத்து.. அய்யோ போங்க!

சென்னை: இந்த சீசனில் கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் நெருங்கி விட்ட நிலையிலும், இன்னமும் டைடிட்ல் வின்னர் யார் என்றால், அது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாகத்தான் இருக்கும்.

விக்ரமனுக்குத்தான் அதிகமான ரசிகர்கள் ஆதரவு என சிலர் எண்ணிக் கொண்டிருந்த நிலையில், இந்த வாரம் அதிக வாக்குகளுடன் அசீம் முதலில் சேவ் ஆனார்.

நாமினேஷனில் இல்லை என்றாலும், ஹவுஸ்மேட்களின் அன்பான க்ரீன் ஸ்டாம்ப்புகளையும் ரசிகர்களின் ஆதரவையும் அதிகமாகவே ஷிவின் பெற்று சூப்பராக விளையாடி வருகிறார்.

Bigg Boss Tamil 6: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினார் விஜே மகேஸ்வரி.. நோ அழுகாச்சி டிராமா!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Shivin gets shy after Kamal Haasan praises for getting many green stamps and wins most number of housemates hearts in this house. Shivin also thanked to the co contestants.