Bigg Boss Tamil 6: இதுக்கு பேரு பிக் பாஸா? இல்லை விஜய் டிவி பொங்கல் கொண்டாட்டமா? கடுப்பான ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 இந்த வாரத்துடன் நிறைவு பெற உள்ளது. சீக்கிரம் முடிங்க பாஸ் என ரசிகர்களே சொல்லும் அளவுக்கு நிகழ்ச்சி சென்று கொண்டிருப்பதாக தீவிர பிக் பாஸ் ரசிகர்களே வருத்தப்பட்டு கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளர் கூட வரவில்லையே என கடுப்பான ரசிகர்களுக்கு இவ்வளவு பேர் போதுமா பாஸ் என்கிற அளவுக்கு கடைசி நேரத்தில் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் கப்பலை தூக்கி நிறுத்த ஒட்டுமொத்த விஜய் டிவி ப்ராடக்ட்ஸையும் உள்ளே விட்டு ரசிகர்களை திணறடித்துள்ளனர்.

டிடி நீலகண்டன், ஜிபி முத்து, சரவணன், குக் வித் கோமாளி பிரபலங்கள், யூடியூபர்கள் என பலரையும் உள்ளே விட ரசிகர்கள் சந்தோஷம் அடைவதற்கு பதிலாக கடுப்பாகி உள்ளது தான் அதிர்ச்சியான விஷயமாக மாறி உள்ளது.

சவுண்டு சரோஜா பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் எண்ட்ரி...வந்ததும் வராததுமா அசீமை அசிங்கப்படுத்திய பிரியங்கா!

Bigg Boss Tamil 6 show turns VIjay Tv Pongal Celebration show upsets fans. Many of them trolled the show and they told Bigg Boss show lost its credibility and turns into a Vijay Tv Celebrity show only.