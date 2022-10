லூசு மாதிரி கேள்வி கேட்காத.. நீ லூசு மாதிரி பேசாத.. விஜே மகேஸ்வரியிடமே எகிறிய தனலட்சுமி.. தெறி புரமோ

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 ஆரம்பித்ததில் இருந்தே சண்டைக்கும் காரசார விவாதத்துக்கும் பஞ்சமே இல்லாமல் ஹைபிட்ச்சில் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

விஜே மகேஸ்வரி வந்த நாள் முதலே தனது இருப்பைக் காட்டிக் கொள்ள அனைவரிடமும் சண்டைப்போடுவது போலவே சவுண்டாக பேசி வருகிறார்.

இந்நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள புரமோவில் டிக்டாக் பிரபலம் தனலட்சுமிக்கும் விஜே மகேஸ்வரிக்கும் பயங்கர சண்டை வெடித்து இருவரும் மாறி மாறி 'லூசு' என திட்டிக் கொள்ளும் காட்சிகள் இடம்பெற்று ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: VJ Maheshwari and TikToker Dhanalakshmi quarrel in kitchen shocks fans. They both slammed by using degrade words and put fight for food at the kitchen area.