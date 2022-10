ப்பா.. என்ன அழகு.. இமீடியட்டா ஆர்மி ஆரம்பிச்சிடுவாங்களே.. பிக் பாஸ் 6 போட்டியாளர் யாரு இந்த ஆயிஷா!

சென்னை: பார்க்க அப்படியே ஆர்யா மனைவி சாயிஷா மாதிரியே இருக்காரே யாரு இந்த ஆயிஷா என பார்த்தால், சத்யா சீரியல் மூலம் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் தான் இவர் என்பது தெரியவந்தது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில், இந்த முறை போட்டியாளராக அடியெடுத்து வைத்துள்ளார் ஆயிஷா ஜீனத் பீவி.

பார்த்த உடனே பிடித்துப் போகும் முக அழகை கொண்ட இவருக்கெல்லாம் இமிடியட்டா ஆர்மி ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் அடித்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 பெண் போட்டியாளர்.. டிக்டாக் மூலம் அதிரடி கிளப்பிய தனலட்சுமி!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Opening day all set to ready for the big night. Here we check about the Serial actress Ayesha who entered as a contestant in Bigg Boss house. She done a brave cop role in Sathya serial which grabs more fans to her.