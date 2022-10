நீங்க பிக் பாஸ் இல்லை.. திருநங்கை போட்டியாளர் சிவினுக்கும் விஜே மகேஸ்வரிக்கும் வெடித்தது மோதல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி முதல் நாளில் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை என்று தான் ஆரம்பிக்கும். ஆனால், அடுத்த நாளே, நாமினேஷனுக்கு பிறகு குழாயடி சண்டை வெடிக்க ஆரம்பித்து விடும்.

என்னடா இன்னும் பிக் பாஸ் வீட்டில் பஞ்சாயத்து ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லையே என்பவர்களுக்கு இன்றைய இரண்டாவது புரமோவிலேயே விஜே மகேஸ்வரிக்கும் திருநங்கை போட்டியாளர் சிவின் கணேசனுக்கு சண்டை ஸ்டார்ட் ஆகி விட்டதை பார்க்க முடிகிறது.

இரவு வரை அதற்கு வெயிட் பண்ணாமல் இப்பவே டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரை போட்டும் ரசிகர்கள் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

ஜிப் போடாமல் நின்ற ஜிபி முத்து.. மகேஷ்வரி முன்னாடி மானமே போயிடுச்சு.. பிக் பாஸ் அலப்பறைகள்!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Day 2 Promo 2 shows fight between Sivin Ganesan and Vj Maheshwari creates eagerness to watch today episode. Transgirl Sivin Ganesan try to explain about Coffee, Tea sharings in house creates first fight in the house.