உங்ககிட்ட காஃபிக்கும்..சாப்பாட்டுக்கும் கெஞ்சனுமா..மகேஸ்வரியை வெளுத்து வாங்கிய மைனா!

சென்னை: இன்றைய எபிசோடுக்கான மூன்றாவது ப்ரோமோவில் மகேஸ்வரியும் மைனாவும் சண்டை போட்டுக்கொள்கின்றனர்.

17 போட்டியாளர்களுடன் நடைபெற்று வரும் இந்நிகழ்ச்சியில், கடந்த வாரம் டிவி டாஸ்க் நடைபெற்றது. இதில் பெருசா சுவாரசியம் இல்லாமல் சப்புனு முடிந்தது.

இதையடுத்து இந்த வாரம் டிஆர்பி ரேட்டிங்கை அதிகரிக்கும் வகையில், டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிக்பாஸ் வீட்டின் பெண் போட்டியாளர்கள்.. விக்ரம் படத்துல நடிச்ச மகேஸ்வரியும் லிஸ்ட்ல இருக்காங்களே!

English summary

Bigg Boss Season 6 Tamil: Myna Nandhini and Maheswari Get into Fight in the Third Promo of Today's Episode (November 9th 2022). Last Week, the TV Show Held Which didn't attract audience much. To Compensate that, a task has been given to increase the TRP rating this week.