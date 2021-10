பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து முதல் ஆளாக வெளியேறிய நபர் இவர்தான்.. சின்னப்பொண்ணு இல்லையாம்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து முதல் ஆளாக வெளியேறிய நபர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி கடந்த 3ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இதில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவாக முதல் நாளே 18 போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் என்ட்ரி கொடுத்தனர்.

லைக் பண்ண.. ஆர்டி பண்ண.. ஒரு நாதியும் இல்லை.. என்ன பிக்பாஸ் நிலைமை இப்படி ஆகிப்போச்சு!

English summary

Biggboss Tami 5: Who is the first elimination in Biggboss house? Nadia Chung is the first person who gets eliminated from biggboss.