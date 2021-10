உங்களுடைய வாக்குகள் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது... புதிர் போடும் கமல்.. பிக்பாஸ் புரமோ!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய எபிசோடுக்கனா முதல் புரமோ வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வாரம் தோறும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடிகர் கமல்ஹாசன் ஹவுஸ்மேட்ஸ்களை சந்திப்பது வாடிக்கை.

அந்த வகையில் இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் ஹவுஸ்மேட்ஸ்களையும் பார்வையாளர்களையும் சந்திக்கிறார் நடிகர் கமல்ஹாசன்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Kamal's first promo has been released. Kamal says Lets see what kind of changes come in Biggboss house with the vote of public.