எங்க அம்மா அப்போ செய்ததை இப்போ செய்திருந்தால் 'சைல்டு அப்யூஸ்' கலங்க வைத்த நாடியா சங்!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நாடியா சங் தனது அம்மாவே தன்னை போலீஸில் மாட்டி விட்டு அடி வாங்க வைத்ததாக கூறி பகீர் கிளப்பியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடிலும் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. இதில் முதல் நபராக நிரூப் தனது கதையை பகிர்ந்து கொண்டார்.

இரண்டாவதாக அபினய் வட்டி தன் கதையை கூறினார். அ

சன் டிவி.,யின் டாப் 3 சீரியல்கள் இது தான்...என்ன ரேட்டிங் தெரியுமா?

வரை தொடர்ந்து நாடியா சங் தான் கடந்து வந்த பாதையை பகிர்ந்து கொண்டார்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Nadia Chung has shared her past in Biggboss story task. She said because of her husband only she achieved many things.