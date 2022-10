எஸ்கேவை வீணடித்த அனுதீப்.. தெலுங்கு இயக்குநர்களை நம்பும் நடிகர்கள்.. வாரிசு, வாத்தி என்ன ஆகும்?

சென்னை: ஏகப்பட்ட தமிழ் சினிமா இயக்குநர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்க டோலிவுட் மார்க்கெட்டை பிடிக்கப் போகிறேன் என்கிற முனைப்புடன் பைலிங்குவல் படத்தில் நடிக்க கோலிவுட் நடிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

இந்தி மார்க்கெட்டை பிடிக்க சென்ற விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு லைகர் படம் பலத்த அடியை கொடுத்தது. டோலிவுட் இயக்குநர்களை தாண்டி பாலிவுட் இயக்குநர்கள் படத்தில் நடித்த பிரபாஸுக்கும் அதே நிலைமை தான்.

இந்நிலையில், பிரின்ஸ் படத்தின் கதையை க்ரிப்பாக கொடுக்காமல் சிவகார்த்திகேயனை அனுதீப் வீணடித்து விட்டார் என்கிற குற்றச்சாட்டு அடுத்த இரு படங்களின் நிலை என்ன ஆகும் என்கிற கேள்வியையும் எழுப்பி உள்ளது.

ராக் ஸ்டார் அனிருத்திற்கு பிறந்த நாள்.. வாழ்த்து சொன்ன முன்னணி இயக்குநர்கள்!

English summary

Bilingual Fever: After Prince getting mixed reviews now all eyes on Vaathi and Varisu movies. Dhanush collaborates with Telugu director Venky Atluri for Vaathi movie and Vijay collaborates with Vamshi for Varisu.