மீண்டும் பிரியாணி.. துணிவை வென்றே ஆக வேண்டிய பதட்டத்தில் இருக்கிறாரா விஜய்? ப்ளூ சட்டை மாறன் கேள்வி!

சென்னை: 2023ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு அஜித்தின் துணிவு மற்றும் விஜய்யின் வாரிசு படங்கள் நேருக்கு நேர் மோத காத்திருக்கின்றன.

ஒரு பக்கம் இருவரும் புதிய போட்டோக்களையும், பெரிய பேனர்களையும் படக்குழுவினரை வைத்து பேட்டிகளையும் கொடுத்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே கடந்த மாதம் பனையூரில் பிரியாணி போட்ட விஜய் மீண்டும் இன்று ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை பிரியாணி விருந்துடன் சந்திக்கப் போகிறார் என்கிற தகவல் வெளியானதும் அதனை ட்ரோல் செய்துள்ளார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

English summary

Blue Sattai Maran trolls Vijay for giving Biriyani treat once again at Panaiyur for his Vijay Makkal Iyakkam members. Vijay feared about Ajith's Thunivu clash is the main reason to give Biriyani treat again and again told by Blue Sattai Maran.