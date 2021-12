படம் வெளியான பிறகும்.. உன் படம் எப்போ ரிலீஸ்னு கேட்குறாங்க... வருத்தப்பட்ட புளு சட்டை மாறன்!

சென்னை: தனது ஆன்டி இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகும் கூட தன்னுடைய படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகிறது என கேட்கிறார்கள் என பிரபல திரைப்பட விமர்சகரான புளு சட்டை மாறன் வருத்தப்பட்டுள்ளார்.

மகிழ் புரொடக்சன்ஸ் எனும் பட நிறுவனம் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் தக்சன் விஜய் நடித்து இயக்கியிருக்கும் திரைப்படம் 'கபளிஹரம்'.

செல்வன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த படத்திற்குக் கார்த்திக் கிருஷ்ணன் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்தப் படத்தின் டீசர் வெளியீடு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது.

Blue Sattai Maran upset over some of his friends asking him When is your Anti Indian movie will be released? Anti Indian movie released on 10th of December.