கமலுடன் இணையும் பாலிவுட் பிரபலம்… இந்தியன் 2 படத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்

சென்னை: மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வரும் கமல்ஹாசன், தற்போது இந்தியன் 2 படத்தில் பிசியாக இருக்கிறார்.

ஷங்கர் இயக்கும் இந்தப் படம் லைகா, ரெட் ஜெயன்ட் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருகிறது.

இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாலிவுட் பிரபலம் ஒருவரும் இந்தப் படத்தில் கமலுடன் கை கோர்த்துள்ளார்.

English summary

Kamal's Indian 2 The shooting is going in full swing. Shankar Direct this film is expected to release next year in June. in this situation, Bollywood actor Gulshan Grover Joins the cast of Kamal Haasan's Indian 2 for a crucial role.