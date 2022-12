விஜய், ரன்வீர் சிங் கூட்டணியில் அந்தமாதிரி ஒரு படம்… பாலிவுட் இயக்குநரின் வித்தியாசமான ஆசை!

மும்பை: இந்தியில் ரோஹித் ஷெட்டி இயக்கியுள்ள சர்க்கஸ் திரைப்படம் கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷலாக டிசம்பர் 23ம் தேதி வெளியாகிறது.

ரன்வீர் சிங், பூஜா ஹெக்டே, ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.

இதில், கலந்துகொண்டனர் இயக்குநர் ரோஹித் ஷெட்டியும் ரன்வீர் சிங்கும் தளபதி விஜய் குறித்து பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Rohit Shetty directed the Circus movie trailer released yesterday. Ranveer Singh, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez, and many others acted in this film. In this case, speaking at the Circus trailer launch, Rohit Shetty expressed his desire to direct a film with Vijay and Ranveer Singh.