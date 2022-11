பிருந்தா மாஸ்டர் பாராட்டிய நடிகர் ஜெய்யை, பங்கமாய் கலாய்த்த விஜய்... ஜெய் மலரும் நினைவுகள்

சென்னை: சமீபத்த்தில் இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் வெளிவந்த காஃபி வித் காதல் திரைப்படத்தில் நடிகர் ஜெய் நடித்திருந்தார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு சுந்தர்.சி தயாரித்து நடித்திருந்த பட்டாம்பூச்சி திரைப்படத்தில் ஜெய் வில்லனாக நடித்தது மட்டுமல்லாமல் ஒரு பாடலுக்கு இசையும் அமைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில் பகவதி திரப்படத்தில் நடிகர் விஜய் தன்னை கலாய்த்தது பற்றி ஜெய் சுவாரசியமான பேட்டி ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

நல்ல காரணத்திற்காக யுவனையும் கெட்ட காரணத்திற்காக ஶ்ரீகாந்தையும் சுந்தர்.சி சொன்ன தகவல் தெரியுமா?

English summary

Actor Jai acted in the recently released movie Coffee with Kadhal directed by Sundar C. A few months ago, Jai played the villain in Pattampoochi produced by Sundar.C and also composed a song. In this case, Jai has given an interesting interview about actor Vijay's acting on him in Bhagavathi film.