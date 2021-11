கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கமல்.. பொள்ளாச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு மாற்றப்படும் விக்ரம் பட ஷூட்டிங்!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விக்ரம் படத்தின் படப்பிடிப்பு தாமதமாகி வருகிறது.

நடிகர் கமல்ஹாசன் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடித்து வரும் படம் விக்ரம். இந்தப் படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.

இந்தப் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். மேலும் இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் பாஸில், நரேன், காளிதாஸ் ஜெயராம் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

English summary

Changes in Kamal's Vikram movie shoot. Movie team shifts more than 50 damagged cars from Pollachi to Chennai for the shoot. Due to Kamal's health condition movie team changes the Shooting location.