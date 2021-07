அடடே.. வேற லெவல் போங்க.. ‘வலிமை’ மோஷன் போஸ்டரை வச்சு சிறப்பான சம்பவம் செய்த சென்னை எஸ்பி!

சென்னை: வலிமை படத்தின் மோஷன் போஸ்டரை சிறப்பான சம்பவம் செய்துள்ள சென்னை எஸ்பியை அஜித் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நடிகர் அஜித் நடிக்கும் வலிமை படத்தின் அப்டேட்டுக்காக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அஜித் ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் நேற்று மாலை வலிமை படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மோஷன் போஸ்டர் வெளியானது. இதில் க்ளீன் ஷேவ்வில் செம க்யூட்டாக உள்ளார் அஜித்.

வலிமை ஃபர்ஸ்ட் லுக்.. அந்த படம் போஸ்டர் மாதிரி இருக்கே.. இந்த விஷயங்களை கவனீச்சீங்களா!

English summary

Chennai SP Arjun Saravanan has posted a photo of actor Ajith Kumar wearing a helmet on the motion poster of the Valaimai movie on his Twitter page. In that he has created awareness about the importance of wearing helmet.