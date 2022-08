உணர்வோடு ஒன்றிப்போன சென்னை திரையரங்குகள்..நினைவுகள் மட்டுமே உண்டு

மெட்ராஸ் தினம் கொண்டாடப்படும் நேரத்தில் சென்னையின் திரையரங்குகள் பற்றிய ஒரு பார்வை பார்ப்போம். திரையரங்குகள் மக்களின் உணர்வுகளோடு ஒன்றியது என்பதை மறுக்க முடியாது.

சென்னையில் ஒரு காலத்தில் புகழ்ப்பெற்ற திரையரங்குகள் இன்று இல்லாமல் போய் காம்ப்ளக்சுகளாக, குடியிருப்புகளாக மாறியுள்ளது.

தமிழக அரசியலை மாற்றிய வெற்றிச் சரித்திரங்களை எழுதிய பள்ளிக்கூடங்களாக அன்றைய திரையரங்குகள் இருந்தன.

Let's take a look at the theatres of Chennai just in time to celebrate Madras Day. It cannot be forgotten that theatres are connected to people's emotions.