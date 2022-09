ஆஸ்கருக்கு தேர்வான செல்லோ ஷோ… சினிமா பாரடைசோ படத்தின் காப்பியா?: வெளுத்துவாங்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை: 95வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறுகிறது.

ஆஸ்கர் விருதுகளுக்காக வெளிநாட்டுப் பிரிவின் கீழ் இந்தியாவில் இருந்து குஜராத்தி மொழித் திரைப்படமான செல்லோ ஷோ தேர்வாகியுள்ளது.

ஆர்.ஆர்.ஆர், இரவின் நிழல் போன்ற திரைப்படங்கள் தேர்வாகாத நிலையில், 'செல்லோ ஷோ; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

The 95th Oscars will be held in March 2023. Chhello Show a Gujarati language film from India has been selected for the Oscars. Netizens are accusing the film of being a copy of the 1988 Oscar-winning film Cinema Paradiso