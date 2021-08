மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி பிறந்த நாள்... ஒன்று திரண்டு வாழ்த்திய திரைபிரபலங்கள் !

சென்னை : நடிகர் சிரஞ்சீவியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவருக்குத் திரையுலகப் பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

தெலுங்குத் திரையுலகின் மூத்த நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிரஞ்சீவி.

இவர் இந்தியத் திரையுலகினர் அனைவருக்குமே மிக நெருங்கிய நண்பர். இன்று (ஆகஸ்ட் 22) இவர் தனது 66-வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறார்.

English summary

The King of Telugu Cinema, Chiranjeevi's birthday, social media is pouring with heartfelt birthday wishes for him. Celebrities like Radhika sarathkumar, Radha,Khushbu sundar,prakajraj and many others have penned birthday notes on social media.