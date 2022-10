சுட்டி டிவி, கார்ட்டூன் நெட்வொர்க் சேனல்களின் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சே… அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களுக்காகவும் பல நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகின்றன.

இதில், குழந்தைகளுக்கான கார்ட்டூன் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உலகம் முழுவதும் பல கோடி ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், முன்னணி கார்ட்டூன் சேனல்கள் தங்கள் ஒளிப்பரப்பை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ட்ரெண்டிங்கில் பொன்னியின் செல்வன் புதிய ப்ரோமோ…. சன் டிவிக்கு கிடைத்த தொலைக்காட்சி உரிமை!

Television companies are providing programs for fans from all walks of life. In this, Cartoon Network channels in English and Chutti TV in Tamil were aired for the enjoyment of children and like-minded people. In this case, Chutti TV and Cartoon Network channels have decided to stop broadcasting.