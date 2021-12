தாமரைக்காக டிரான்ஸ்லேட்டராக மாறிய பிரியங்கா.. சிபி மனைவி யார் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னாங்க தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க்கில் என்ட்ரி கொடுத்த சிபியின் மனைவி ஸ்லோகா இந்த பிக் பாஸ் டைட்டிலை தாமரை வின் பண்ண வேண்டும் என்று கூறியது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அதிகமாக சிபியின் மனைவி ஆங்கிலத்தில் பேசியது புரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த தாமரைக்கு பிரியங்கா தான் பக்காவாக டிரான்ஸ்லேட் செய்து புரிய வைத்தார்.

பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் ஒவ்வொருத்தர் பற்றியும் சிபியின் மனைவி சொல்ல சொல்ல அங்கிருந்து அவரை அழைத்துச் செல்லும் முனைப்பையே சிபி காட்டியது தான் ஹைலைட்.

English summary

Ciby wife wish Thamarai will be the Title winner and Priyanka do the translator job for Thamarai to understand what Shloka actually told about her.