மாணவி கொலை.. குற்றவாளியை ரயில் முன் தள்ளிவிட நீதிபதிக்கு கோரிக்கை.. விஜய் ஆண்டனியின் சர்ச்சை ட்வீட்

சென்னை: பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் கல்லூரி மாணவி சத்யா என்பவர் ரயில் முன் தள்ளிவிடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.

இதனையறிந்த சத்யாவின் தந்தை மாணிக்கம் மகள் கொலை செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சியில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

இந்நிலையில், மாணவியை கொலை செய்த இளைஞர் சதீஷுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய தண்டனை குறித்து நடிகர் விஜய் ஆண்டனி டிவீட் செய்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Sathya, a college student in Chennai, was killed after being pushed by a train. A youth named Satish has been arrested in this case. In this case, Vijay Antony has tweeted that the arrested Satisha should be thrown in front of the train and punished, which has created controversy.