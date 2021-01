உயிர் வாழணும்னா என் கூட வாங்க.. கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட பிறகு டெர்மினேட்டர் வசனம் பேசிய அர்னால்டு!

மேலும், தடுப்பூசியை போட்டுக் கொண்ட நடிகர் அர்னால்டு தான் நடித்து உலகளவில் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்ற டெர்மினேட்டர் படத்தின் வசனமான 'Come with me if you want to live' (உயிர் வாழணும்னா என் கூட வாங்க) எனும் வசனத்தை பேசியது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

“Come with me if you want to live” Arnold takes COVID vaccine in Terminator style, his corona vaccination video goes viral all around the world.