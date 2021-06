நடிகையின் தொடையில் முத்தமிட்ட டைரக்டர்...ஃபோட்டோவால் வெடித்த சர்ச்சை

மும்பை : இந்திய சினிமாவிலேயே சர்ச்சை டைரக்டர் என பெயரெடுத்தவர்களில் முக்கியமானவராக இருப்பவர் ராம் கோபால் வர்மா. தற்போது வாரத்திற்கு ஒரு அடல்ட்ஸ் ஒன்லி படங்களை வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி வருகிறார்.

இவர் ஆர்ஜிவி வேல்ட் தியேட்டர் என்ற பெயரில் சொந்தமாக டிஜிட்டல் தளம் ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார். இந்த தளத்தில் ஒரு முறை படம் பார்ப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்த வேண்டும்.

தற்போதைய கொரோனா லாக்டவுன் காலத்தில் ஓடிடி தளங்களுக்கு மவுசு கூடி விட்டதால், தனது டிஜிட்டல் தளம் மூலம் பணத்தை அள்ளி வருகிறார் ராம் கோபால் வர்மா. அதிலும் அடல்ட்ஸ் ஒன்லி படங்களை இவர் வெளியிடுவதால் இளைஞர்கள் அதிக அளவில் இந்த தளத்தை பார்க்கிறார்கள்.

