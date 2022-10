பிக்பாஸ் வீட்டில் அசல் கோலார் செய்யும் கோளாறுகள்..விக்ரமன்-அசீம் நேரடி மோதல்

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் அசல் கோலார் செய்யும் கோளாறுகளால் நேற்று இரவு சர்ச்சை வெடித்தது.

அசல் கோலார் தனக்குத்தானே அந்த பெயரை சூட்டிக்கொண்டது எவ்வளவு பொருத்தம் என்று பிக் பாஸ் வீட்டில் அவருடைய நடத்தைகள் நிரூபிக்கிறது.

அடிக்கடி பெண்கள் பக்கமே சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் கோலார் பெண் போட்டியாளர்களை சீண்டிய நிலையில் தனலட்சுமியை சீண்ட மோதல் பெரிதாக வெடித்தது.

Controversy broke out in the Big Boss house last night due to glitches in the Asal Kolar. His behavior in the BigBoss house proves how aptly the Asal kolar named himself. When Kolar, who often hangs around the side of women, scolded the female contestants, the conflict broke out when Dhanalakshmi pissed off her.