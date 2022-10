கொலை மிரட்டல் வழக்கு.. கோர்ட்டில் ஆஜர் ஆகவில்லை.. மணிரத்னம் பட நடிகைக்கு பிடிவாரண்ட்

சென்னை: மாஜி நடிகை காயத்ரி சாய்க்கு எதிராக நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது.

மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ் எம் ஸ்வாமி மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு கூறியிருந்தார் முன்னாள் நடிகை காயத்ரி சாய்.

காயத்ரி சாய் மீது கொலை மிரட்டல் வழக்கை பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ் எம் ஸ்வாமி தொடுத்த நிலையில், விசாராணைக்கு ஆஜராகாமல் தட்டிக் கழித்து வரும் காய்த்ரி சாயை கைது செய்து அழைத்து வர போலீஸாருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Court orders arrest warrant to actress Gayathri Sai in death threat case. She avoids to attend case hearings at Court so, the Court decides to send a bailable arrest warrant to her.