விஜய்யுடன் ஜாலி க்ளிக்...செம டிரெண்டாகும் சிவாங்கி வெளியிட்ட பீஸ்ட் BTS போட்டோ

சென்னை : பீஸ்ட் செட்டில் விஜய்யுடன் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோவை குக் வித் கோமாளி சிவங்கி வெளியிட்டுள்ளார். இந்த போட்டோ செம டிரெண்டாகி வருகிறது. விஜய் ரசிகர்கள் இதை செம குஷியாக கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசானது. இந்த ஆண்டில் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் பீஸ்ட், பான் இந்தியன் படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Cook with comali fame Sivaangi shared Beast BTS photos in social media. She shared a photo with Vijay in Jolly oh Gymkhana song set. This photos goes viral in social media. Fans celebrate and makes #Sivaangi hastag as trending in twitter. After Sivangi so many of them shared Beast BTS photos.