மரணம் பெரிய இழப்பு இல்லை.. மறைந்த நடிகர் சித்தார்த் சுக்லா போட்ட ட்வீட்டை வைரலாக்கும் நெட்டிசன்கள்

மும்பை: இந்தி சினிமா ரசிகர்களை தாண்டி நாடு முழுவதும் நடிகர் சித்தார்த் சுக்லாவின் மரணம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாலிவுட் சினிமா பிரபலங்கள் முதல் கோலிவுட் பிரபலங்கள் வரை பலரும் இளம் வயதில் மரணித்த சித்தார்த் சுக்லாவின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தூங்கும் முன்பு சில மாத்திரைகளை உட்கொண்ட சித்தார்த் சுக்லா.. நடந்து என்ன? வெளியான பகீர் தகவல்!

சித்தார்த் சுக்லாவின் ரசிகர்கள் 2017ம் ஆண்டு மரணம் குறித்து அவர் பதிவிட்ட ட்வீட்டை தற்போது வைரலாக ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

("Death is not the greatest loss in life .The greatest loss is what dies inside of us while we live.....,") வாழ்வில் மரணம் ஒன்றும் பெரிய இழப்பு இல்லை. வாழும் போது நமக்குள் இருக்கும் நல்ல விஷயம் இறப்பது தான் பெரிய இழப்பு என 2017ம் ஆண்டு அவர் பதிவிட்ட ட்வீட்டை வைரலாக்கி அவரது நினைவில் மூழ்கி உள்ளனர்.

English summary

Late Actor Siddharth Shukla’s old tweet, "Death is not the greatest loss in life .The greatest loss is what dies inside of us while we live.....," goes viral in social media.