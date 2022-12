கவர்ச்சியில் எல்லை மீறும் தீபிகா படுகோன்... இதுதான் காரணமா..?: பாய்காட் சிக்கலில் பதான்!

மும்பை: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படம் ஜனவரி 25ம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள பதானில் ஷாருக்கான் ஜோடியாக தீபிகா படுகோன் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பதான் படத்தின் முதல் பாடலில் தீபிகா படுகோன் காட்டிய கவர்ச்சி சர்ச்சைகளுடன், பாய்காட் சிக்கலையும் எதிர்கொண்டுள்ளது.

கதையிலும் பஞ்சாயத்து... பட்ஜெட்டிலும் தகராறு: அட்லீயை டீல் செய்ய திணறும் ஷாருக்கான்

English summary

Shah Rukh Khan's Pathan film's first single was released on the 12th. In this, Deepika Padukone acted very glamorously. So She has received a salary of 15 crore rupees for this. Netizens have also started a boycott campaign against the film Pathan.