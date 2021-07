தனுஷ் - ராம்குமார் இணையும் படத்தினை குறித்து வெளியான சுவாரசிய தகவல்!

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் இன்று தனது 38வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் தனுஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு COMMON DP வெளியிட்டு ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்து ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

தனுஷின் வரவிருக்கும் படங்கள் குறித்தும் இன்று அப்டேட்டுகள் வரிசை கட்டி காத்து கிடக்கின்றன.

Ratchasan director Ramkumar is all set to allign with Actor Dhanush for his next movie. The movie story is based on a Sci Fi thriller.