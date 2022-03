வாத்தி கம்மிங், அரபிக்குத்து வரிசையில் பிச்சு உதறும் மாறன் ப்ரோமோஷன்

சென்னை : விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படத்தில் வரும் வாத்தி கம்மிங், பீஸ்ட் அரபிக்குத்து வரிசையில் தற்போது தனுஷ் நடிக்கும் மாறன் படத்திற்கும் வேற லெவலில் ப்ரோமோஷன் நடந்து வருகிறது. அதுவும் மக்களை கவரும் வகையில் வித்தியாசமாக ப்ரோமோஷன் செய்து வருகின்றனர்.

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் மாறன். சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் டி.ஜி.தியாகராஜன் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். தனுஷ், மாளவிகா மோகனன், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படம் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் மார்ச் 11 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்திற்கு திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை சுஹாஸ்-ஷார்ஃபு மற்றும் பாடலாசிரியர் விவேக் ஆகியோர் எழுதி இருந்தனர்.

English summary

After Vaathi came, Arabic Kuthu Dhanush's Maaran movie also followed this type of promotion. In famous malls, group dancers dance to the Maaran song to promote the movie. Maaran's film will be available on Disney Plus on March 11th, 2011.