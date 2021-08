விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தில் இணைகிறாரா தனுஷ்...என்ன ரோல்...பெரிய சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்காம்

சென்னை : விஜய், பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடிக்கும் பீஸ்ட் படம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாகி வருகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் விஜய்யின் 65 வது படமான பீஸ்ட் படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

பீஸ்ட் படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஜார்னியாவிலும், இரண்டாவது கட்ட ஷுட்டிங் சென்னையிலும் நடைபெற்றது. மூன்றாம் கட்ட ஷுட்டிங் சமீபத்தில் சென்னையில் துவங்கி நடந்து வருகிறது. அதைத் தொடர்ந்து இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக பீஸ்ட் படக்குழு ரஷ்யா புறப்பட உள்ளது.

latest sources said that dhanush to be part of vijay's beast. for this time not for acting. dhanush will penned lyrics for vijay and sing a song also. already movie makers announced sivakarthikeyan also penned lyrics for beast.