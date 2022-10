பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் தோனி திரைப்பட நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழில் முதல் படத்தை தயாரிக்க உள்ளார்.

தோனிக்கும் தமிழக மக்களுக்குமான உறவு தனித்துவமானது. தோனியை கிட்டத்தட்ட தமிழக வீரராகவே தமிழ் மக்கள் கருதுகின்றனர்.

அதே எண்ணத்தில் உள்ள தோனி தமிழில் தனது மனைவி சாக்‌ஷியின் கதையை திரைப்படமாக தயாரிக்கிறார்.

English summary

Famous cricketer Dhoni has started a film company and is going to produce his first film in Tamil. Dhoni's relationship with the people of Tamil Nadu is unique. Tamil people consider Dhoni almost a Tamil Nadu player. Dhoni, who is of the same mind, is making his wife Sakshi's story in Tamil.