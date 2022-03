மகளிர் தினத்தில் தனுஷை வம்புக்கு இழுத்தாரா ஐஸ்வர்யா?...எதுக்கு இப்படி ஒரு பதிவு?

சென்னை : தான் மகளிர் தினம் கொண்டாடி போட்டோக்களை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், அதோடு வெளியிட்டுள்ள கேப்ஷன் தான் சோஷியல் மீடியாவில் மிகப் பெரிய டாப்பிக்காக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்ட ரஜினியின் மூத்த ஐஸ்வர்யாவிற்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் திருமணமாகி 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தாங்கள் பிரிவதாக ஜனவரி மாதம் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா அறிவித்தனர். இவர்களின் பிரிவிற்கு என்ன காரணம் என ஒரு பக்கம் செய்திகள் ஓடிக் கொண்டிருக்க, மற்றொரு புறம் இவர்களை சேர்த்து வைக்கும் முயற்சியில் இரு குடும்பத்தினரும் ஈடுபட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவி வருகின்றன.

English summary

Now Aishwarya Rajinikanth admitted in hospital for post covid infections. She celebrated women's day with hospital nurses. And she posted that she teached her sons to respect women and girls ih their life. Netizens asked is aishwarya rajinikanth indirectly attcks dhanush by using this post.