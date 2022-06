நயன்தாராவின் கல்யாண புடவையில் இதை யாராச்சும் பாத்தீங்களா?

சென்னை : நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் முடிந்து விட்டது. ஆனால் திருமணத்தன்று நயன்தாரா அணிந்து வந்த உடை, நகை பற்றிய தகவல்களை பலரும் இணையத்தில் தேடி தேடி படித்து, ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

ஜுன் 9 ம் தேதி நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது. மிக பிரம்மாண்டமாக பல பாதுகாப்புகள், கட்டுப்பாடுகளுடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. இதில் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தும் பல விஷயங்கள் நடந்துள்ளன.

நயன்தாராவின் திருமணம் பற்றிய தகவல்களை அதிகம் தேடி ரசிகர்கள், திருமணம் முடிந்ததும் அவர் அணிந்து வந்த புடவை, நகை, நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் இடையேயான வயது வித்தியாசம், இவர்கள் திருமணத்திற்காக செய்யப்பட்ட மொத்த செலவு ஆகிய தலைப்புக்களை தான் இணையத்தில் அதிகம் தேடி உள்ளனர்.

For the wedding ceremony, the bride Nayanthara picked a Vermillion Red, custom designed by Monice Shah of Jade. Since the start, Nayanthara was clear that she wanted to wear something contemporary yet traditional. Laxmi motifs as bajubandh on the blouse as Goddess Lakshmi represents prosperity and luck.